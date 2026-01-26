Más de 700 mil dosis contra el sarampión disponibles en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dispone de 721 mil 257 dosis contra el sarampión. Al ser la herramienta más eficaz y segura para evitar contagios, el biológico se distribuye de manera gratuita en los 364 centros de salud de toda la entidad.

Para asegurar una protección inmunológica efectiva y mantener un control epidemiológico adecuado, se recomienda a madres y padres de familia acudir a la unidad médica más cercana con la Cartilla Nacional de Salud, lo que permitirá el registro correcto de la dosis y el seguimiento del esquema de vacunación de sus hijas e hijos.

La prevención del sarampión no es exclusiva de la infancia; por ello, las autoridades de salud hacen un llamado a la población de entre 10 y 49 años que desconozca su historial de vacunación o que cuente con un esquema incompleto, a acudir a su centro de salud más cercano para recibir la dosis correspondiente.

La SSM exhorta a la población a mantenerse alerta e identificar de manera oportuna las señales más comunes de la enfermedad, que incluyen fiebre alta, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca y erupción en la piel (exantema) que inicia en la cara y se extiende progresivamente al resto del cuerpo.

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, es fundamental evitar la automedicación y acudir de inmediato a recibir atención médica a la unidad de salud más cercana.