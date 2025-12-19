Más de 6 mil familias recibieron apoyos de Sembrando Vida en Pátzcuaro: Secma

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se llevó a cabo en Pátzcuaro la última Feria del Bienestar de esta primera etapa. Durante el evento, se formalizó la entrega de 6 mil 514 apoyos del programa Sembrando Vida, mediante el cual las familias beneficiadas percibirán un pago mensual de 6 mil 450 pesos.

Esta iniciativa del Gobierno de México contribuye al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, mediante la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales, informó el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, quien asistió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.