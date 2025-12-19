Más de 6 mil familias recibieron apoyos de Sembrando Vida en Pátzcuaro: Secma

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se llevó a cabo en Pátzcuaro la última Feria del Bienestar de esta primera etapa. Durante el evento, se formalizó la entrega de 6 mil 514 apoyos del programa Sembrando Vida, mediante el cual las familias beneficiadas percibirán un pago mensual de 6 mil 450 pesos.
Esta iniciativa del Gobierno de México contribuye al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, mediante la implementación de parcelas con sistemas productivos agroforestales, informó el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, quien asistió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Al respecto, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar federal, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que más de 10 mil michoacanos forman parte de este esquema. Detalló que el proyecto contempla la construcción de 150 terrazas en unidades productivas y 15 depósitos comunitarios diseñados para optimizar el suministro y distribución de agua en las zonas de cultivo.
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma) destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Michoacán, reflejado en acciones estratégicas para el rescate integral del lago de Pátzcuaro. En materia forestal, informó que la Conafor destinó apoyos para mil hectáreas en la cuenca, mientras que, mediante el programa Sembrando Vida, se otorgó un recurso extraordinario para transitar hacia una agricultura que favorezca la recuperación del cuerpo de agua.
Asimismo, recordó que la Conagua invertirá 147 millones de pesos en la rehabilitación de las plantas tratadoras de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio. “La paz y la justicia, lo ha expresado la presidenta, se va a construir atendiendo las causas y contribuyendo a que el bienestar de Michoacán se consolide en la paz”, sostuvo el funcionario estatal.
Durante esta decimotercera edición de la Feria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales de la Presidencia, manifestó que el principal objetivo es que la población perciba un gobierno cercano, donde la función pública se vuelque a facilitar el acceso a los programas de desarrollo.
