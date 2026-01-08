Más de 51 mil universitarios recibirán beca Gertrudis Bocanegra del Plan Michoacán: Bedolla

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya generó los primeros resultados con el registro de 51 mil 020 universitarios que, a partir de febrero, recibirán la beca Gertrudis Bocanegra impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ayudar con gastos de transporte a los estudiantes, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal compartió que los resultados del registro de la convocatoria fueron confirmados por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo durante la reunión de trabajo con la presidenta para revisar los avances del Plan Michoacán en Palacio Nacional.