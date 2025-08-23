Más de 5 mil michoacanos se registran en el programa de vivienda: IVEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) informa que más de 5 mil personas se registraron durante la primera etapa del Programa de Vivienda para el Bienestar que promueve el Gobierno federal, mismo que se llevó a cabo en seis municipios del estado.
La mayor afluencia se concentró en Jiquilpan, Vista Hermosa y Huiramba, donde más de mil ciudadanos en cada localidad expresaron su interés por ser posibles beneficiarios.
El director del IVEM, David Soto Quizamán, detalló que la segunda etapa del proceso iniciará con las visitas domiciliarias a los solicitantes que cumplan con los requisitos. Las cuales se realizarán del 26 de agosto al 18 de septiembre para complementar la documentación necesaria.
Especificó que en caso de que la demanda supere la disponibilidad de viviendas en cada municipio, se realizará una insaculación para definir quienes serán los beneficiarios, llevándose a cabo un sorteo el próximo 14 de noviembre de este año.
