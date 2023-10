Más de 5 mil 500 docentes y alumnos engalanan desfile de Apatzingán

También participaron emblemáticas instituciones educativas de la región, como es la Escuela Secundaria Técnica No. 5, la Federal No. 1 y la Federal No. 2. Asimismo, desfilaron estudiantes del Colegio De Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), cuya sede es una de las que tiene mayor matrícula a nivel estatal.

En el desfile con el que se conmemora el cimiento de las bases de un México independiente, no pudieron faltar Los Cuerudos, caballos bailadores, carros alegóricos, así como los elementos de seguridad, protección civil y la milicia, cuya diligencia y disciplina fue aplaudida por los miles de presentes.

gtr