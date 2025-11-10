Más de 39 mil mdp en infraestructura, dentro del Plan Michoacán: SCOP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 39 mil 330 millones de pesos en inversión mixta, tanto estatal como federal, será la que se apliquen dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, detalló Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Zarazúa Sánchez detalló que la aportación del estado en materia de infraestructura será de 2 mil 128 millones de pesos para acciones que abarcan el rubro carretero, de caminos, obra pública y transporte.

Destacó que para el municipio de Uruapan, se destinarán 333 millones de pesos para obras estratégicas. Los proyectos incluyen la construcción de la tercera etapa de la avenida Revolución y la avenida Las Torres, la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, del boulevard Industrial (entre República del Salvador y Calzada La Fuente), los tramos del puente La Papelera-La Hielera y Ricardo Flores Magón-Santa Rosa, así como del edificio del Ayuntamiento, y finalmente la adquisición de camiones de transporte público.