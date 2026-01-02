Más de 39 mil Cartas de No Antecedentes Penales fueron tramitadas en Michoacán en 2025

En el interior del estado, las regiones con mayor número de Cartas de No Antecedentes Penales fueron:

Zamora , con 3 mil 830 documentos

Uruapan , con 3 mil 226

Zitácuaro , con 2 mil 359

Lázaro Cárdenas , con 2 mil 760

Apatzingán , con 1 mil 922

La Piedad , con 1 mil 886

Jiquilpan, con 1 mil 762

En tanto, las regiones de Huetamo y Coalcomán registraron 774 y 121 cartas, respectivamente, cifras que reflejan la cobertura del servicio en todo el territorio michoacano.

Este trámite también puede realizarse en línea a través del portal oficial de la FGE, lo que ha permitido agilizar los tiempos de atención y facilitar el acceso a las y los ciudadanos que requieren este documento para fines laborales, académicos o personales.

Requisitos para solicitar la Carta de No Antecedentes Penales:

Fotografía tamaño infantil reciente, con el rostro descubierto

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio actualizado

Identificación oficial vigente

Las personas que residen en el extranjero también pueden efectuar el trámite de manera digital y elegir la opción de entrega personal o autorizar a un familiar directo para recibir el documento.

El costo del trámite es de 244 pesos, monto que debe cubrirse mediante depósito bancario a nombre de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en las instituciones autorizadas.

Con estas acciones, la FGE mantiene su compromiso con servicios eficientes, accesibles y transparentes, fortaleciendo la atención ciudadana y garantizando el acceso a trámites fundamentales en todo el estado.

