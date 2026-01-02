Más de 39 mil Cartas de No Antecedentes Penales fueron tramitadas en Michoacán en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año 2025, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) expidió un total de 39 mil 609 Cartas de No Antecedentes Penales en las distintas regiones de la entidad, consolidando este trámite como uno de los servicios con mayor demanda por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con el informe correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, la región Morelia concentró el mayor número de solicitudes, con 20 mil 974 cartas emitidas, lo que representa más de la mitad del total estatal.
Además de la expedición de estos documentos, en la capital michoacana se atendieron 49 oficios de solicitud de antecedentes remitidos por diversas autoridades, un oficio solicitado por agentes del Ministerio Público, y se dio cumplimiento a tres órdenes de aprehensión, alcanzando un total de 21 mil 027 actuaciones durante el año.
En el interior del estado, las regiones con mayor número de Cartas de No Antecedentes Penales fueron:
Zamora, con 3 mil 830 documentos
Uruapan, con 3 mil 226
Zitácuaro, con 2 mil 359
Lázaro Cárdenas, con 2 mil 760
Apatzingán, con 1 mil 922
La Piedad, con 1 mil 886
Jiquilpan, con 1 mil 762
En tanto, las regiones de Huetamo y Coalcomán registraron 774 y 121 cartas, respectivamente, cifras que reflejan la cobertura del servicio en todo el territorio michoacano.
Este trámite también puede realizarse en línea a través del portal oficial de la FGE, lo que ha permitido agilizar los tiempos de atención y facilitar el acceso a las y los ciudadanos que requieren este documento para fines laborales, académicos o personales.
Fotografía tamaño infantil reciente, con el rostro descubierto
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio actualizado
Identificación oficial vigente
Las personas que residen en el extranjero también pueden efectuar el trámite de manera digital y elegir la opción de entrega personal o autorizar a un familiar directo para recibir el documento.
El costo del trámite es de 244 pesos, monto que debe cubrirse mediante depósito bancario a nombre de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en las instituciones autorizadas.
Con estas acciones, la FGE mantiene su compromiso con servicios eficientes, accesibles y transparentes, fortaleciendo la atención ciudadana y garantizando el acceso a trámites fundamentales en todo el estado.
