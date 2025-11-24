Más de 34 detenidos y 90 kg de droga asegurados en la última semana; resultado del Plan Paricutín: SSP

Los aseguramientos fueron realizados en labores coordinadas entre la SSP y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a favor de implementar las tácticas de inteligencia operativa del Plan Paricutín para garantizar el orden público entre la población.

Adicionalmente, y como resultado de las tareas de campo en respuesta a acciones operativas, se reportó el abatimiento de dos presuntos delincuentes en el municipio de Salvador Escalante.

En todo el territorio michoacano continuarán las tareas y el esquema de vigilancia, a fin de otorgar mejores resultados en materia de seguridad y avanzar en la implementación del Plan Michoacán, impulsado por el los gobiernos federal y estatal.

BCT