Más de 300 kilogramos de droga y 14 armas largas asegurados en Huetamo: SSP

En un primer hecho, en la localidad de Las Trincheras de esta demarcación, los agentes el Ejército Mexicano y de la GN, decomisaron un fusil calibre 50 milímetros, un arma larga calibre 7.62X39 milímetros, así como un aditamento lanza granadas; en esta acción también se aseguró un aproximado de 330 kilogramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, 72 cargadores, ocho vehículos de distintas marcas, y cientos de municiones.

En un segundo suceso en la misma comunidad y en respuesta a una agresión armada, los efectivos federales aseguraron cinco armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, cuatro de calibre 7.62X51 milímetros, una calibre 5.56X45 milímetros, una escopeta, otro fusil calibre 50 milímetros, 430 municiones y 19 cargadores.