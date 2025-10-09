Más de 300 artesanos llegan al Tianguis de Pátzcuaro 2025

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 25 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo el Tianguis Artesanal en la plaza principal de Pátzcuaro, Don Vasco de Quiroga.
Con la participación de más de 300 artesanos, la Casa de las Artesanías estima una derrama económica de entre 7 y 8 millones de pesos, beneficio directo para las manos mágicas que formarán parte de esta edición.
Michoacán es una de las entidades con mayor riqueza cultural y artesanal del país, por lo que este Tianguis representa una vitrina para mostrar el talento y la tradición del estado.
Los visitantes podrán encontrar piezas únicas elaboradas en textiles, instrumentos de cuerda, alfarería, cobre, madera, pasta de caña, fibras vegetales, maque, laca perfilada, máscaras, cerería, cantera, joyería y miniaturas.
Además, se realizará un concurso artesanal que repartirá una bolsa de 3 millones 200 mil pesos entre los primeros lugares. Este certamen contempla 20 categorías y 35 subcategorías, con la participación estimada de más de mil artesanos y más de 2 mil piezas en exhibición.
mrh