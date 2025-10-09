Más de 300 artesanos llegan al Tianguis de Pátzcuaro 2025

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 25 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo el Tianguis Artesanal en la plaza principal de Pátzcuaro, Don Vasco de Quiroga.

Con la participación de más de 300 artesanos, la Casa de las Artesanías estima una derrama económica de entre 7 y 8 millones de pesos, beneficio directo para las manos mágicas que formarán parte de esta edición.

Michoacán es una de las entidades con mayor riqueza cultural y artesanal del país, por lo que este Tianguis representa una vitrina para mostrar el talento y la tradición del estado.