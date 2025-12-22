Más de 3 mil 421 sismos sacudieron Michoacán durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 3 mil 421 sismos sacudieron al estado de Michoacán durante 2025. El análisis del Servicio Sismológico Nacional (SSN) señala una intensa actividad en la entidad prácticamente todos los días, provocada por movimientos de placas, actividad volcánica y otros fenómenos geológicos.
La mayoría de los sismos documentados por la red de sismógrafos de la institución, operada por el Instituto de Geofísica de la UNAM, fueron registrados con magnitudes inferiores a 3.9 en la escala de Richter. Poco más de 100 superaron la magnitud 4 en este mismo periodo.
Los puntos de mayor incidencia sísmica se ubican en la región de Coalcomán, la costa michoacana y el triángulo donde se ha documentado un enjambre de sismos entre Peribán, Los Reyes y Tancítaro.
En este punto, especialistas en riesgo sísmico de la Universidad Michoacana, como la doctora Patricia Alarcón, han detallado un acumulado de más de 5 mil sismos en la zona desde el año 2020 a la fecha, todos ellos relacionados con la actividad volcánica.
Otros puntos donde se documentaron epicentros sísmicos de baja intensidad fueron la región de Tierra Caliente, el valle de Apatzingán y la zona del Bajo Balsas, en la colindancia de Huetamo con el estado vecino de Guerrero.
A pesar de la intensa actividad, en este año no se reportaron daños generados por las sacudidas del suelo, según la propia Coordinación Estatal de Protección Civil.
