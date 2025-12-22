Más de 3 mil 421 sismos sacudieron Michoacán durante 2025

En este punto, especialistas en riesgo sísmico de la Universidad Michoacana, como la doctora Patricia Alarcón, han detallado un acumulado de más de 5 mil sismos en la zona desde el año 2020 a la fecha, todos ellos relacionados con la actividad volcánica.

Otros puntos donde se documentaron epicentros sísmicos de baja intensidad fueron la región de Tierra Caliente, el valle de Apatzingán y la zona del Bajo Balsas, en la colindancia de Huetamo con el estado vecino de Guerrero.

A pesar de la intensa actividad, en este año no se reportaron daños generados por las sacudidas del suelo, según la propia Coordinación Estatal de Protección Civil.