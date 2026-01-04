Más de 3 mil 200 máquinas tragamonedas aseguradas en el combate a la extorsión durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, dentro del refuerzo de las labores de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró 3 mil 211 máquinas tragamonedas en varios puntos del territorio michoacano.

Las tareas encabezadas por la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la SSP, fueron coordinadas con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), a través de órdenes de cateo, inspecciones y denuncias por su probable relación en los delitos de extorsión, fraude y lavado de dinero.