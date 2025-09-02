Más de 240 asistentes en el 5to Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el 5to Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se registraron alrededor de 240 asistentes, en su mayoría mujeres indígenas. El evento contempla diversas actividades dirigidas a fomentar la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, tanto desde sus comunidades como en la función pública, municipal y estatal.

El consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, instó a las y los trabajadores del instituto a construir líneas de acción a partir de lo que se diga en el encuentro, al recordar que el principal objetivo del evento es escuchar a las mujeres.