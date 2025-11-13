¡Más de 20 mil tacos gratis! Regresa la Expo Feria del Mezcal y del Taco a Madero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Expo Feria del Mezcal y del Taco de Madero llega este año a su edición número 20 con la promesa de repartir más de 20 mil tacos a las y los asistentes, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

El presidente municipal de Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos, señaló que en esta fiesta del ejido, “participan taqueros, mezcaleros y músicos en beneficio de la sociedad. Además habrá gastronomía y cultura líquida, también tendremos el pabellón ganadero y eventos deportivos. Después del desfile habrá un banquete en la casa agraria para celebrar este inicio del evento y quedan todos invitados. En estos días esperamos una derrama económica aproximada de 17 millones de pesos”, informó.