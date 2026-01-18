Más de 194 mil estudiantes de prepa y universidad beneficiados con sistema de becas: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 194 mil 479 estudiantes de bachilleratos y universidades públicas de Michoacán serán beneficiados con las Becas para el Bienestar, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

La funcionaria estatal celebró que Michoacán se convierta en la primera entidad del país en contar con cobertura universal de becas a lo largo de toda la trayectoria académica de las y los estudiantes, al destacar que en los niveles de educación media superior y superior se cuenta con programas como la Beca Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra.