Más de 19 mil accidentes viales se registraron en Michoacán durante 2025

Alcohol, no uso del cinturón, algunos distractores, la velocidad y el no uso del casco, algunos factores
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 19 mil accidentes viales fueron atendidos en 2025 por la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), informó el coordinador estatal del Programa de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial, José Antonio Vidales Sánchez.

En entrevista para MiMorelia.com, especificó que durante este periodo vacacional invernal los accidentes viales incrementan entre 15 y 20 por ciento, principalmente durante las noches de Nochebuena y Navidad, así como Año Nuevo, además de aquellas reuniones donde las fiestas se mezclan con alcohol.

El alcohol, dijo, es uno de los factores que causan los accidentes viales, no solo vehiculares, sino también en motocicleta; lesiones graves, raspones, traumatismos craneoencefálicos y hasta la muerte se han registrado por estos percances, en los que los ciudadanos no cumplen con las leyes de tránsito y exceden los límites de velocidad.

Las edades de mayor riesgo, señaló, son entre los 15 y 35 años, por lo que enfatizó que es necesario generar conciencia sobre el uso responsable de los vehículos y las motocicletas.

