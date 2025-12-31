Más de 163 mil habitantes de 48 pueblos originarios ya ejercen el autogobierno: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado suman 48 comunidades indígenas que han accedido al autogobierno, ejerciendo derechos establecidos en la Constitución de Michoacán, como autonomía, presupuesto directo, educación y seguridad, entre otros, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Detalló que, con esta reforma a la legislación estatal, las comunidades construyen obra pública de primera necesidad y ejemplo de ello son las redes de agua potable, plantas tratadoras de aguas residuales, rehabilitación de carreteras, escuelas e infraestructura básica, las cuales se han construido a través del autogobierno.
RPO