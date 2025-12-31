Más de 163 mil habitantes de 48 pueblos originarios ya ejercen el autogobierno: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado suman 48 comunidades indígenas que han accedido al autogobierno, ejerciendo derechos establecidos en la Constitución de Michoacán, como autonomía, presupuesto directo, educación y seguridad, entre otros, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla .

Destacó que de esta manera la entidad avanza hacia la justicia social, ya que más de 163 mil habitantes de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios purépecha, otomí, nahua, matlazinca o pirinda y mazahua ahora deciden la aplicación de los recursos que por ley les corresponden.