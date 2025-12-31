Michoacán

Más de 163 mil habitantes de 48 pueblos originarios ya ejercen el autogobierno: Bedolla

Las comunidades deciden la aplicación de los recursos que por ley les corresponden
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado suman 48 comunidades indígenas que han accedido al autogobierno, ejerciendo derechos establecidos en la Constitución de Michoacán, como autonomía, presupuesto directo, educación y seguridad, entre otros, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que de esta manera la entidad avanza hacia la justicia social, ya que más de 163 mil habitantes de comunidades pertenecientes a los pueblos originarios purépecha, otomí, nahua, matlazinca o pirinda y mazahua ahora deciden la aplicación de los recursos que por ley les corresponden.

Ramírez Bedolla explicó que durante décadas a las comunidades indígenas se les excluía, por ello se encabezaron reformas para garantizar el fortalecimiento de su autonomía.
“Hoy las comunidades cuentan con la libertad de elegir de manera consensuada cuáles son las acciones que se ejecutarán para atender las demandas con mayor urgencia”
resaltó el mandatario
Detalló que, con esta reforma a la legislación estatal, las comunidades construyen obra pública de primera necesidad y ejemplo de ello son las redes de agua potable, plantas tratadoras de aguas residuales, rehabilitación de carreteras, escuelas e infraestructura básica, las cuales se han construido a través del autogobierno.
