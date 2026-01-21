Más de 1,600 vacantes, en la primera feria de empleo del Plan Michoacán: Sedeco

La feria se realizará de manera simultánea en Morelia, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro, facilitando que jóvenes, mujeres y hombres con perfiles técnicos y profesionales accedan a opciones laborales en diversos sectores productivos.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que se trata de la primera feria de empleo dentro del Plan Michoacán y marca el comienzo de una estrategia de vinculación laboral permanente en la entidad. “Son vacantes formales, con salarios competitivos y empresas listas para la contratación inmediata”, subrayó.

En el caso de Morelia, la jornada tendrá un horario de 09:00 a 14:00 horas en la explanada del IMSS, ubicada en la calle Madero Poniente número 1200, colonia Centro, donde participarán 45 empresas con 415 plazas. Asimismo, se contará con oferta en el resto del estado: Uruapan con 250 vacantes; Lázaro Cárdenas, 260; Zamora, 235; Zitácuaro, 245; y La Piedad con 220 espacios.