Más de 160 mil estudiantes de básica, atendidos con la estrategia Vive Saludable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, implementada por la Secretaría de Educación del Estado (SEE), ha atendido a más de 160 mil alumnos y alumnas del nivel básico en Michoacán, para descartar o atender problemas como desnutrición, obesidad, caries o complicaciones visuales.

Datos compartidos por la Subsecretaría de Educación Básica a este medio indican que, desde que arrancó la estrategia en marzo de este año, el personal médico adecuado ha revisado en las escuelas a 162 mil alumnos en diferentes municipios del estado para determinar un diagnóstico.

Ha sido a través de 41 brigadas distribuidas de forma estratégica en las 11 regiones de Michoacán —que abarcan 110 municipios— que se ha brindado atención y servicio a la comunidad estudiantil en más de 2 mil 200 centros de trabajo.