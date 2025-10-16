Más de 16 mil accidentes viales en Michoacán durante 2025

Morelia Michoacán (MiMorelia).- El Observatorio Estatal de Accidentes de la Secretaría de Salud de Michoacán destacó que, durante los primeros nueve meses de 2025, se registraron más de 16 mil 207 accidentes viales en el estado.

La tendencia continúa al alza, principalmente en los hechos que involucran vehículos como las motocicletas.

En total, se contabilizaron 5 mil 484 accidentes con motocicletas involucradas y 4 mil 544 accidentes con uno o más vehículos. La mayoría de los siniestros registraron, en promedio, dos personas lesionadas.

Lo anterior ha tenido consecuencias importantes en términos legales.

Entre enero y agosto de este año, la Fiscalía de Michoacán abrió un total de 525 carpetas de investigación por homicidio culposo derivado de hechos de tránsito.

En estos casos, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las fallas mecánicas han incidido en el incremento de los accidentes, tanto en las zonas urbanas como en las rurales de todo el estado.

Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora se mantienen como los principales focos de accidentes, según reportes del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de la Fiscalía General del Estado.

BCT