Más de 1,500 mdp se destinarán este 2026 al FAEISPUM: Luis Navarro

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un monto superior a los mil 500 millones de pesos, el Gobierno del Estado cerró la primera ventanilla del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, informó que se prevé que a mediados de febrero se inicie la revisión de los proyectos que se presentaron, datos que reconoció no tener a la mano de los municipios que buscan acceder a estos recursos para impulsar sus obras.

Indicó que el Comité Técnico está integrado por la oficina del Gobernador, además de Finanzas, y las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), quienes tendrán que analizar los proyectos.

Asimismo, especificó que se prevé que a finales de marzo e inicios de abril se comiencen a ejecutar las obras y a dispersar los recursos correspondientes, toda vez que son proyectos que deben concretarse en el 2026.

La segunda ventanilla, refirió, debe salir entre febrero y marzo para dar los tiempos necesarios a los municipios para la ejecución de las obras.

