Más de 1,400 vehículos atrapados en bloqueos en cinco carreteras de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán informó que persisten diversos bloqueos en carreteras federales del estado, provocados por manifestantes del sector agrícola y transportista.

De acuerdo con el último reporte, emitido a las 14:30 horas de este lunes, hay miles de vehículos retenidos en al menos cinco puntos clave.

Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo:

Paso por Ocotlán (km 426): bloqueo en ambos sentidos; 10.5 km de retención sentido B (hacia Maravatío), con alrededor de 663 vehículos detenidos.

Entronque La Barca (km 402): retención de 5 km en sentido B, con cerca de 331 vehículos.

P. Panindícuaro (km 307): retención de 3.5 km en sentido A (Zapotlanejo), con aproximadamente 232 vehículos.

P. Zinapécuaro (km 202): afectación de 7 km en sentido A; 464 vehículos detenidos, más desvíos en Jeráhuaro y el Aeropuerto de Morelia.

Carretera 110 Ramal La Barca-Jiquilpan:

Entronque Sahuayo (km 28): continúa el bloqueo en ambos sentidos, aunque sin retenciones reportadas.

Otras carreteras con afectaciones: