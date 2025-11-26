Más de 1,400 vehículos atrapados en bloqueos en cinco carreteras de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán informó que persisten diversos bloqueos en carreteras federales del estado, provocados por manifestantes del sector agrícola y transportista.
De acuerdo con el último reporte, emitido a las 14:30 horas de este lunes, hay miles de vehículos retenidos en al menos cinco puntos clave.
Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo:
Paso por Ocotlán (km 426): bloqueo en ambos sentidos; 10.5 km de retención sentido B (hacia Maravatío), con alrededor de 663 vehículos detenidos.
Entronque La Barca (km 402): retención de 5 km en sentido B, con cerca de 331 vehículos.
P. Panindícuaro (km 307): retención de 3.5 km en sentido A (Zapotlanejo), con aproximadamente 232 vehículos.
P. Zinapécuaro (km 202): afectación de 7 km en sentido A; 464 vehículos detenidos, más desvíos en Jeráhuaro y el Aeropuerto de Morelia.
Carretera 110 Ramal La Barca-Jiquilpan:
Entronque Sahuayo (km 28): continúa el bloqueo en ambos sentidos, aunque sin retenciones reportadas.
Otras carreteras con afectaciones:
Zamora-Guadalajara: tramo Zamora-Briseñas km 44+000.
Morelia-Guadalajara: tramo Zamora-Jiquilpan km 170+000.
La Piedad-Jiquilpan: tramo Briseñas–Sahuayo, km 9+200 (cuatro esquinas).
🚧 Tome precauciones: Las autoridades recomiendan planificar rutas alternativas, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales para evitar incidentes.
Los bloqueos instalados este miércoles por manifestantes del sector agrícola y transportista en diversas carreteras federales de Michoacán complican el tránsito hacia Morelia, Zamora, Guadalajara, La Barca, Jiquilpan, Pátzcuaro, Panindícuaro, Zinapécuaro, Maravatío, Ocotlán, Ecuandureo y Sahuayo, principalmente.
En la Autopista 15D Maravatío–Zapotlanejo, los cierres en Ocotlán (km 426), Ecuandureo (km 360), Panindícuaro (km 307) y Zinapécuaro (km 202) afectan la movilidad en ambos sentidos, lo que genera retrasos para quienes se dirigen hacia Zapotlanejo, Morelia, Zamora y la ruta hacia Guadalajara.
En el ramal La Barca–Jiquilpan, particularmente en el entronque Sahuayo (km 28), persiste el bloqueo que dificulta el paso en dirección a La Barca, Jiquilpan y Sahuayo.
A esto se suman afectaciones en los tramos Zamora–Briseñas, Morelia–Guadalajara (a la altura del tramo Zamora–Jiquilpan) y Briseñas–Sahuayo, lo que complica la conexión regional entre la Ciénaga de Chapala, el corredor Bajío–Occidente y la capital michoacana.
En conjunto, los cierres impactan rutas clave para quienes viajan entre los estados de Michoacán y Jalisco, así como para quienes se trasladan a municipios del centro, norte y Bajío michoacano.
SHA