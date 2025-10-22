Michoacán

Más de 14 mil beneficiados, en Charapan y Los Reyes con rehabilitación carretera: Bedolla

CORTESÍA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la rehabilitación de tramos carreteros que conectan a comunidades con autogobierno de los municipios de Charapan y Los Reyes, más de 14 mil habitantes cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), fueron intervenidos 23 kilómetros de los tramos carreteros comprendidos entre Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho y San Antonio-San Isidro.

CORTESÍA

Detalló que el Gobierno de Michoacán destinó alrededor de 38 millones de pesos para esta obra de suma importancia, por la cual transitan alrededor de 5 mil vehículos.

“Hemos rehabilitado más de mil 800 kilómetros de tramos carreteros, de un total 3 mil 300 kilómetros del total de la red estatal”, afirmó Ramírez Bedolla.

CORTESÍA

Manifestó que la rehabilitación carretera se ejecuta bajo el esquema multianual, el cual contempla mantenimiento permanente hasta el 2027.

rmr

Carreteras
Alfredo Ramírez Bedolla
Obras
Gobierno de Michoacán
