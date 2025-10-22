Más de 14 mil beneficiados, en Charapan y Los Reyes con rehabilitación carretera: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la rehabilitación de tramos carreteros que conectan a comunidades con autogobierno de los municipios de Charapan y Los Reyes, más de 14 mil habitantes cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), fueron intervenidos 23 kilómetros de los tramos carreteros comprendidos entre Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho y San Antonio-San Isidro.