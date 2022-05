Más de 130 mil niños y adolescentes trabajan en Michoacán: Inegi

Ante ello, señaló que la reciente reforma a la ley permite que los adolescentes de 15 años en adelante puedan laborar en actividades agrícolas no peligrosas, ya que esta situación viola los tratados internacionales en materia de protección de los derechos de este sector etario.

Por lo que calificó tal acción legislativa como un “intento de cubrirse legalmente para continuar con estas prácticas”.

“Esto deja en indefensión a los menores por que están en desventaja ante un trabajador, ya que se está explotando su fuerza laboral, sin que pueda acceder a los mismos derechos por que no pueden abrir una cuenta bancaria, no tienen derechos y no pueden interponer una denuncia laboral por motu proprio”, agregó.

