Más de 10 mil habitantes beneficiados con nueva carretera Tingüindín–Tacátzcuaro: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la carretera Tingüindín–Tacátzcuaro, la cual comprende 5.8 kilómetros en beneficio de 10 mil 600 habitantes de la región.

Detalló que en los trabajos efectuados, se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, lo cual es posible derivado de un manejo ordenado, responsable y transparente de las finanzas del Gobierno estatal.

Resaltó que desde el inicio de la presente administración se ha invertido en la intervención de la carretera a Los Reyes y a Jacona, además de la rehabilitación con concreto hidráulico de un bulevar en la cabecera municipal.