Más ambulancias, más vidas; entrega Bedolla 10 unidades de urgencias médicas

Se donaron al CRUM nueve ambulancias de urgencias avanzadas y una de cuidados intensivos que cumplen con las especificaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013. Están equipadas con ventilador, desfibrilador, monitor multiparamétrico de signos vitales, bomba de infusión, entre otros instrumentos.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Axayácatl Marín Correa; el coordinador general del CRUM, Christian Omar García Escobedo; entre otras autoridades estatales, personal del sector salud y paramédicos.