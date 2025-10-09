Más agua limpia para Jacona; anuncian segunda etapa de planta tratadora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el próximo año quedará concluida la construcción de la segunda etapa de la planta tratadora de aguas residuales en Jacona, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Al destacar que este proyecto forma parte del plan integral para el saneamiento de la cuenca del río Duero y de la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario compartió la autorización de más recursos federales por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Refirió que la obra hidráulica en Jacona fue gestionada por la administración estatal dentro del paquete de rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica, para liberar agua tratada con fines agrícolas y eficientar y aprovechar el abastecimiento para consumo humano.

Recordó que, en su última reunión con el titular de Conagua, Efraín Morales, y el delegado estatal, Roberto Arias, se presentaron 14 proyectos de obra para la cuenca del río Duero, incluida la construcción de la segunda etapa de la planta de tratamiento de Jacona.