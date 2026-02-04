Máquinas tragamonedas generaban más de 9.8 mdp al mes; crimen organizado detrás de la mayoría: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 9 millones 800 mil pesos se generaban al mes con las 803 máquinas tragamonedas que este día fueron destruidas por autoridades de seguridad y procuración de justicia; la mayoría estaban ligadas al crimen organizado.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, resaltó que el narcomenudeo, la extorsión y hechos de violencia estaban ligados a estas maquinitas, por lo que hoy se combate la extorsión, porque muchas personas fueron obligadas a tenerlas en sus negocios y, posteriormente, resaltó, eran utilizadas para la venta de drogas.
Especificó que en 2024 se destruyeron 780 máquinas tragamonedas y que, con lo de este día, se llega a mil 583 maquinitas destruidas, como reflejo de continuidad y planeación institucional para el combate de los grupos delincuenciales.
En su oportunidad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que cada peso depositado en ellas es lo que llega a la delincuencia organizada.
Farmacias, tiendas de abarrotes y demás negocios pequeños es donde se encontraban, pero que también eran amenazados para su instalación.
Desde 2023 a la fecha, comentó, se han decomisado y destruido 3 mil, por lo que hizo un llamado a las y los presidentes municipales y a sus elementos de seguridad a que combatan esta forma de extorsión y financiamiento del crimen organizado.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, resaltó que es un golpe al crimen organizado, por lo que reiteró que continuarán con los trabajos.
RPO