Máquinas tragamonedas generaban más de 9.8 mdp al mes; crimen organizado detrás de la mayoría: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 9 millones 800 mil pesos se generaban al mes con las 803 máquinas tragamonedas que este día fueron destruidas por autoridades de seguridad y procuración de justicia; la mayoría estaban ligadas al crimen organizado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, resaltó que el narcomenudeo, la extorsión y hechos de violencia estaban ligados a estas maquinitas, por lo que hoy se combate la extorsión, porque muchas personas fueron obligadas a tenerlas en sus negocios y, posteriormente, resaltó, eran utilizadas para la venta de drogas.

Especificó que en 2024 se destruyeron 780 máquinas tragamonedas y que, con lo de este día, se llega a mil 583 maquinitas destruidas, como reflejo de continuidad y planeación institucional para el combate de los grupos delincuenciales.