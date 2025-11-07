Lupita Nyong’o visita Michoacán y modela barro de Santa Fe de la Laguna

Santa Fe de la Laguna, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Lupita Nyong’o, reconocida mundialmente por su participación en películas como Pantera Negra, visitó recientemente la comunidad de Santa Fe de la Laguna, donde tuvo un acercamiento directo con el arte popular de Michoacán.

Durante su recorrido, Nyong’o conoció el taller Ahuanda, dirigido por el maestro alfarero Nicolás Fabián Fermín.

Ahí no sólo observó las técnicas tradicionales de la alfarería purépecha, sino que también se animó a moldear el barro con sus propias manos.

La actriz kenianomexicana quedó cautivada por la riqueza artesanal y gastronómica de la región, y expresó su admiración por las tradiciones que dan identidad a esta comunidad ubicada en la ribera del lago de Pátzcuaro.