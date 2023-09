Llega Lupe Mora a la FGE a denunciar ataque con explosivos en su contra

“Lo he venido diciendo… me desisto a eso, a convocar al pueblo, yo prefiero llevar la lucha como la llevaba mi hermano, porque después de que tuvo sus dos atentados antes de su muerte yo hablé con él, que se iba a convocar al pueblo a tomar las armas y no quiso, él quería seguir por medio de la política, llegar a ser alguien en el gobierno y estando en el gobierno, ya poder pelear como debe ser”.