Luisa María Calderón renunció al gobierno de Zamora desde abril, asegura alcalde

Esta reportera que se paró a decir esto, no tiene fundamentos para poder decirlo, actualmente ella (Luisa María Calderón) no labora en este gobierno, al no coincidir con la mística y objetivo del proyecto que presido, fue su voluntad emitir su renuncia con fecha del 15 de abril del 2022. La actividad que ella desempeñaba estaba muy encaminada en acciones sociales y de prevención social para construir comunidad, no se involucró jamás, ni permitiría que se involucrara en tareas propias de la seguridad, para ello se necesitan personas con más experiencia, capacidad, competencia, pero sobre todo con mucha estrategia”

Carlos Soto Delgado, presidente municipal de Zamora