Luis Navarro tiene la primera opción en las preferencias de morelianos: Massive Caller

Tal cifra ratifica el crecimiento sostenido de Luis Navarro mes con mes, quien se sigue posicionando como un perfil cercano a la gente y con presencia en colonias y comunidades, escuchando de manera directa a los ciudadanos.

Actualmente, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado apadrina el programa Haciendo Barrio, una iniciativa reconocida por promover la actividad de pequeños comerciantes y emprendedores, además de fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo en la capital michoacana.

Luis Navarro es moreliano de origen, empresario y comerciante, que ha trasladado su visión de eficiencia y disciplina financiera a la función pública. Bajo su gestión se ha reconocido lo que se ha llamado el “milagro financiero” del Gobierno estatal, que ha permitido llevar adelante políticas públicas exitosas en beneficio de la población.

Con este nuevo repunte en las encuestas, Luis Navarro García se perfila entre las opciones más sólidas para representar a Morena en la próxima contienda municipal en Morelia.