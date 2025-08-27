Luis Navarro: convenios con personal de salud se respetan; aumento en prestaciones aún no previsto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hoy por hoy, lo que se tiene convenido con los diferentes sindicatos del sector salud lo estamos cubriendo al día”, aseguró Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán.
En entrevista, se le cuestionó sobre la viabilidad de un aumento para el personal del sector salud, luego de que este miércoles se manifestaran en busca de un incremento de prestaciones a través del Congreso de Michoacán.
Al respecto, el secretario explicó que, por el momento, considera que se deben atender otros factores, pues resaltó que aún está en proceso la implementación total del IMSS Bienestar.
“El año pasado a nosotros nos mandaron (desde la federación) cerca de 10 mil millones de pesos; este año casi 6 mil millones de pesos, es decir, traemos 4 mil millones menos porque, en teoría y en la práctica, hay ciertos conceptos que ya los va a pagar la Federación (…)”, detalló.
Por ello, indicó que este año, más que pensar en un aumento, primero se deberá evaluar la coordinación con el Gobierno Federal. Recalcó que la transición de los servicios de salud al IMSS Bienestar es un tema a nivel nacional y que en varios estados todavía hay problemáticas para concretarlo.
Finalmente, comentó que no puede afirmar que habrá más presupuesto para un aumento de prestaciones, pues aseveró que no saben con cuánto presupuesto van a contar.
“Eso yo diría que es al tiempo, una vez que se haga el presupuesto de la Federación, que se mande al Congreso, que el Congreso lo autorice y que veamos nosotros cómo viene, es cuando yo podría tener elementos para decir si habría la posibilidad de darles más recursos”, recalcó.
Por consiguiente, aseguró que con el sector salud no hay deudas y que se cumplen los convenios establecidos al día, aunque reconoció que es normal que los sindicatos busquen mayores beneficios para el gremio al que representan.
mrh