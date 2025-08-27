Luis Navarro: convenios con personal de salud se respetan; aumento en prestaciones aún no previsto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hoy por hoy, lo que se tiene convenido con los diferentes sindicatos del sector salud lo estamos cubriendo al día”, aseguró Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán.

En entrevista, se le cuestionó sobre la viabilidad de un aumento para el personal del sector salud, luego de que este miércoles se manifestaran en busca de un incremento de prestaciones a través del Congreso de Michoacán.

Al respecto, el secretario explicó que, por el momento, considera que se deben atender otros factores, pues resaltó que aún está en proceso la implementación total del IMSS Bienestar.

“El año pasado a nosotros nos mandaron (desde la federación) cerca de 10 mil millones de pesos; este año casi 6 mil millones de pesos, es decir, traemos 4 mil millones menos porque, en teoría y en la práctica, hay ciertos conceptos que ya los va a pagar la Federación (…)”, detalló.