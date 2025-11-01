Lugares imperdibles para visitar en Pátzcuaro por Noche de Muertos: Sectur

Tal es el caso de la basílica dedicada a Nuestra Señora de la Salud, construida por orden del primer obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga. En su interior se puede contemplar una imagen de la Virgen de la Salud, hecha de pasta de caña de maíz de un metro 30 centímetros, ahí también se encuentra el mausoleo de Vasco de Quiroga conocido por su labor como benefactor de los pueblos indígenas y por su destacada contribución como fundador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

A unos pasos de la basílica se encuentran otras importantes edificaciones como el Museo de Arte e Industrias Populares, sede de San Nicolás, fundado por Don Vasco de Quiroga con el objeto de preparar a jóvenes españoles que se quisieran ordenar como sacerdotes, así como enseñar a los nativos algún oficio, a leer y escribir. Ahora cuenta con una de las mejores colecciones de lacas, maque y peribanas, verdaderas joyas artesanales elaboradas con técnicas ancestrales.