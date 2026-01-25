Los que caminan con flechas: Pueblo Otomí lucha por su agua y su historia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un fuerte simbolismo ancestral, la comunidad otomí de San Matías el Grande recibió el bastón de la sabiduría, entregado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) como respaldo a la lucha que emprende contra los efectos ambientales que, denuncian, está provocando la planta geotermoeléctrica de Los Azufres.

Durante el acto, se recordó que el pueblo otomí es uno de los más antiguos de Mesoamérica, con más de 5 mil años de historia continua, aportando elementos culturales, sociales y políticos esenciales desde la época precolombina. “Baste recordar que en Teotihuacán, la gran mayoría de la población era otomí”, se mencionó en el mensaje dirigido al Consejo Comunal de San Matías.

El bastón de la sabiduría ha sido, desde tiempos antiguos, un emblema de los pueblos originarios de México. En Michoacán prehispánico, los señoríos purépecha, mazahua, matlazinca, otomí y náhuatl contaban con sus propios sistemas de gobierno, historiadores y autoridades de justicia, muchos de los cuales portaban el bastón como símbolo de autoridad legítima, sabiduría y justicia comunitaria.

“Este bastón simboliza eso: la sabiduría, la historia, los usos y costumbres, el buen gobierno de los pueblos prehispánicos”, expresó un representante del CSIM.

El gesto también fue acompañado de un mensaje de aliento: “Reciban hoy este bastón como símbolo de esperanza en esta nueva lucha que están por emprender para defender a su comunidad, para luchar contra la contaminación del agua y proteger sus mantos freáticos”.