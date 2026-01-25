Los que caminan con flechas: Pueblo Otomí lucha por su agua y su historia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un fuerte simbolismo ancestral, la comunidad otomí de San Matías el Grande recibió el bastón de la sabiduría, entregado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) como respaldo a la lucha que emprende contra los efectos ambientales que, denuncian, está provocando la planta geotermoeléctrica de Los Azufres.
Durante el acto, se recordó que el pueblo otomí es uno de los más antiguos de Mesoamérica, con más de 5 mil años de historia continua, aportando elementos culturales, sociales y políticos esenciales desde la época precolombina. “Baste recordar que en Teotihuacán, la gran mayoría de la población era otomí”, se mencionó en el mensaje dirigido al Consejo Comunal de San Matías.
El bastón de la sabiduría ha sido, desde tiempos antiguos, un emblema de los pueblos originarios de México. En Michoacán prehispánico, los señoríos purépecha, mazahua, matlazinca, otomí y náhuatl contaban con sus propios sistemas de gobierno, historiadores y autoridades de justicia, muchos de los cuales portaban el bastón como símbolo de autoridad legítima, sabiduría y justicia comunitaria.
“Este bastón simboliza eso: la sabiduría, la historia, los usos y costumbres, el buen gobierno de los pueblos prehispánicos”, expresó un representante del CSIM.
El gesto también fue acompañado de un mensaje de aliento: “Reciban hoy este bastón como símbolo de esperanza en esta nueva lucha que están por emprender para defender a su comunidad, para luchar contra la contaminación del agua y proteger sus mantos freáticos”.
El Consejo Supremo Indígena reiteró que la comunidad no está sola, y que cuenta con el respaldo no solo del CSIM, sino también de las comunidades vecinas organizadas, listas para emprender una lucha común en defensa de la salud y el medio ambiente.
La entrega del bastón también recupera una visión profundamente espiritual: la de “los que caminan con flechas”, como se denominaba tradicionalmente a quienes asumían el compromiso de defensa y guía dentro de sus pueblos. Para el CSIM, esta entrega es parte de un proceso de revalorización de los símbolos indígenas y una apuesta por el fortalecimiento de las formas de gobierno tradicional.
“Estamos listos para emprender con ustedes esta lucha justa, que es por la salud”, concluyó el Consejo ante los asistentes.
