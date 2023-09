"Los políticos debemos trabajar desde la calle": Andrea Villanueva en 2do Informe Legislativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Los políticos no debemos irnos de las colonias, no dejar de estar presentes, no dejar de estar atendiendo las necesidades de los ciudadanos, trabajar desde la calle con los ciudadanos", recalcó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Andrea Villanueva, al presentar su Segundo Informe Legislativo en la plaza Revolución de la colonia Primo Tapia, en Morelia.

En su discurso, la legisladora local del PAN dio a conocer que en estos dos años ha presentado 90 iniciativas en el Poder Legislativo de Michoacán, las cuales han sido con sentido social y principalmente son las necesidades que le han externado los ciudadanos del Distrito 11.

Entre las principales iniciativas legislativas que ha trabajado en estos dos años, Andrea Villanueva refirió que presentaron un exhorto a la Federación para que atendiera el desabasto de medicamentos psiquiátricos y la salud mental, por lo que logró que se tengan ciertos medicamentos en este rubro.

Mencionó que además de que desde la Comisión de Hacienda también propuso que el presupuesto de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas sea cada vez mayor, para garantizar que las víctimas de delitos tengan acompañamiento y representación jurídica especializada para atender los casos de feminicidio y homicidio calificado; así como que se castigue a los servidores públicos qué de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones para preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares.

La legisladora del PAN platicó que entre las 90 iniciativas presentadas, está la de una reforma a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, para crear un censo de todos los animales, tanto domésticos como los que están en situación de calles, para así tener un plan de control y manejo de ejemplares, tal es el caso del proyecto Huskas, que se aplica en Morelia.

Al respecto, Andrea Villanueva destacó que otra ley que presentó fue la de Patrimonio Cultural y otra reforma a la Ley de Hacienda, para que un porcentaje del Impuesto a la Nómina se destine para la cultura de la paz y proyectos culturales, porque "en Michoacán necesitamos más instrumentos musicales y menos armas".

Señaló que otro tema importante es el medio ambiente, por eso impulsó una reforma al Código de Desarrollo Urbano, para que se aumenten el porcentaje de donación de áreas verdes en cada construcción que se pretenda en cada municipio de Michoacán.

La diputada del PAN recordó que otra iniciativa que sugirió fue la de que empresas recién creadas y que contraten a jóvenes, tengan un subsidio del Impuesto a la Nómina por tres años, para que puedan consolidarse e impulsar el crecimiento económico del estado.

"Todas las iniciativas que hemos presentado no son ocurrencias mías, ni de mi equipo, son necesidades de la gente, de lo que me platican en colonias, en fraccionamientos y todos los sectores del distrito, eso lo llevamos al Congreso", sostuvo.

Por último, la diputada Andrea Villanueva expresó que al prácticamente iniciado el proceso electoral, qué la división ni la confrontación no ayudan ni benefician, por eso es necesario el diálogo y reconocimiento mutuo.

SHA