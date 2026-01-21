Los derechos humanos, eje rector del comportamiento, la ética y la moralidad de los servidores públicos: Josué Mejía

Hizo público su compromiso de capacitar, en materia de responsabilidades administrativas, a los servidores públicos del organismo autónomo, en beneficio de todas las personas que habitan en nuestro estado.

La diputada Xóchitl Gabriela Ruíz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, se refirió a la firma de este convenio como una decisión clara de ambas instituciones de fortalecer el trabajo que contribuye a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y a consolidar un mejor gobierno, una mejor administración pública y un estado de derecho más sólido en Michoacán.

Dijo que el buen gobierno y una administración pública eficaz, profesional y transparente son condiciones indispensables para la protección y garantía efectiva de los derechos humanos.

Resaltó que cuando las instituciones actúan con legalidad, con responsabilidad y con rendición de cuentas, se reducen los márgenes de arbitrariedad, se previenen abusos y se genera mayor confianza en la ciudadanía.