Los Blancos de Troya, grupo delincuencial con mayor violencia en Michoacán: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Blancos de Troya son considerados como el mayor grupo delincuencia generador de violencia en Michoacán, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al precisar que son los responsables de extorsiones, secuestros y homicidios.

Durante la mañanera de este viernes, en las inmediaciones de la 21/a. Zona Militar en Morelia, el funcionario destacó que la detención de los operadores de este grupo delincuencial fue sustancial para dar con César Alejandro “N”.