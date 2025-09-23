Michoacán

Lomitos y michis tendrán esterilización gratuita, vacunas y más en San Nicolás Obispo

La campaña incluye vacunas, registro de mascotas y colocación de chip del 1 al 3 de octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los días 1, 2 y 3 de octubre, el Instituto de Protección Animal (IMPA) llevará a cabo una campaña gratuita de esterilización de perros y gatos, en la Tenencia de San Nicolás Obispo.

La actividad forma parte del programa permanente de atención a lomitos y “michis”, informó la dependencia a través de redes sociales.

Durante las jornadas también se ofrecerán charlas informativas, el registro de mascotas en el Padrón Único de Ejemplares de Compañía JUSKAS, colocación de chip de identificación, entrega de placas QR y vacunación antirrábica.

El preregistro se realizará el 28 de septiembre en las oficinas de la Jefatura de Tenencia, donde los dueños deberán presentar copia de INE y comprobante de domicilio.

Para mayor información y agendar citas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 155 3090.

