Lombardía: quema de cuetes provoca incendio en árbol navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adorno navideño instalado en la plaza principal de Lombardía fue consumido por el fuego este fin de semana, presuntamente a causa del uso irresponsable de pirotecnia en la zona.
El incidente ocurre a pocos días de que se colocaran las decoraciones y elementos festivos en el lugar, como parte del embellecimiento navideño impulsado por autoridades locales. También se reportaron daños en el área donde se ubica el carrusel, lo que ha generado molestia entre habitantes.
La situación ha provocado preocupación por el deterioro acelerado de los espacios públicos y los actos de vandalismo registrados en la temporada, especialmente en espacios pensados para la convivencia familiar.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del gobierno municipal, ni se ha confirmado si habrá sanciones o medidas adicionales para evitar nuevos daños.
BCT