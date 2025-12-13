Lombardía: quema de cuetes provoca incendio en árbol navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adorno navideño instalado en la plaza principal de Lombardía fue consumido por el fuego este fin de semana, presuntamente a causa del uso irresponsable de pirotecnia en la zona.

El incidente ocurre a pocos días de que se colocaran las decoraciones y elementos festivos en el lugar, como parte del embellecimiento navideño impulsado por autoridades locales. También se reportaron daños en el área donde se ubica el carrusel, lo que ha generado molestia entre habitantes.