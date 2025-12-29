Logros inéditos en materia de transparencia y cumplimiento de pagos en administración de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una política financiera responsable, transparente y eficiente, la administración encabezada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, alcanzó logros inéditos en este renglón durante el 2025.

En este sentido, por primera vez en más de una década, las profesoras, profesores y personal administrativo activo y jubilado recibieron de manera puntual el pago de sus quincenas, así como la totalidad del aguinaldo y demás prestaciones de fin de año.

El tesorero Enrique Eduardo Román García indicó que este periodo se ha destacado por la mejora continua de los mecanismos administrativos, por la planeación y por una disciplina presupuestal, aunado a las evaluaciones y auditorías como parte de un ejercicio de rendición de cuentas, en tanto, la casa de estudios está al corriente en cuanto a sus obligaciones tributarias, logrando un cumplimiento fiscal del 100 por ciento.

Al respecto comentó que durante el 2025, se cumplió con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a las y los trabajadores de la UMSNH, así como la prestación de Seguridad Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).