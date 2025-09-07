Logro para la naturaleza, temporada 2025 romperá récord de liberaciones de tortuga marina: Compesca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) informó que, en lo que va de la temporada de anidación de tortuga marina, se han registrado 3 mil 797 nidos, que representan 417 mil 605 huevos sembrados en viveros. Además se han liberado 7 mil 089 crías en los campamentos tortugueros de la costa de Michoacán.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que este año se espera romper récord de liberaciones, gracias al trabajo coordinado de los 25 campamentos tortugueros debidamente registrados en la entidad.