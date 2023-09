Logran, Vicente Asador de Brasa y trabajadores, primera conciliación laboral colectiva en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aproximadamente 40 trabajadores del restaurante Vicente Asador de Brasa se verán beneficiados con la firma del contrato colectivo que se logró a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al lograr de manera exitosa la primera conciliación laboral colectiva del estado.

Así lo informó Ma. De Lourdes Sevilla Villa, coordinadora general de la Confederación Central Nacional (COCENA), gremio que apoyó a los trabajadores durante los dos meses que duró el proceso para alcanzar la firma del contrato.

“Gracias al diálogo y a la apertura de ambas partes y al apoyo del Centro, el día de ayer se firmó el contrato colectivo”, señaló en entrevista para MIMORELIA.COM Sevilla Villa, quien adelantó que el siguiente paso es subir el documento a la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, instancia que dará una fecha para que los trabajadores, a través de su voto personal, libre, directo y secreto, decidan si están de acuerdo o no con el contenido del contrato.

La coordinadora de COCENA agregó que la firma de este documento dará certeza a los trabajadores para que éstos cuenten con todas las prestaciones que establece la ley. “Desde aquellos que hay que estar cuidando como el pago correcto de PTU, que se estén cubriendo las primas dominicales, que se esté respetando el pago de las propinas, que el trabajador sí esté registrado con su salario como debe ser ante el IMSS, que se formen las comisiones de trabajo para supervisar las medidas de seguridad e higiene, capacitaciones, que todo lo que es por derecho realmente se ejecute”.

Cabe recordar que los trabajadores buscaron a la Confederación, como sindicato externo, quienes solicitaron adherirse y tras firmar su solicitud, la COCENA obtuvo la constancia de representatividad con la que se inició el proceso para la firma del contrato colectivo inicial.

“Lo más rescatable es que todos los colaboradores sepan que hoy en día el sindicalismo también está enfocado en conservar sus derechos y su dignidad humana, pero también la conservación de las fuentes de empleo porque, finalmente, si no hay una fuente de trabajo no hay todo lo demás y no podemos ir caminando indistintamente, sino que todas las decisiones deben ir encaminadas siempre en una visión de ganar ganar”, concluyó Ma. De Lourdes Sevilla, quien reconoció el trabajo del Centro y la celeridad con la que se han resuelto los casos que llegan al mismo.

“Anteriormente, en el sistema que teníamos en las Juntas de Conciliación, eran procesos tardados, cansados y de mucho desgaste, hoy por hoy los procesos se han acortado y todo se ha resuelto a través de la conciliación, ya no tanto a través de juicios, y que el trabajador sepa que este medio alternativo de solución de conflictos sí es efectivo y la verdad el Centro está dando buena atención”, concluyó.

