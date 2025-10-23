Logra Iemsysem devolución de mercancía retenida por normalistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) logró que un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Superior de Michoacán devolviera la mercancía que el pasado miércoles fue sustraída de unidades comerciales retenidas en las inmediaciones de la institución.

La devolución se llevó a cabo la tarde de este jueves, en presencia de personal del Iemsysem y de representantes de la empresa Coca-Cola, quienes recibieron más de 60 garrafones de agua y otros artículos que se encontraban dentro de las instalaciones escolares.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que esta acción fue posible gracias al diálogo continuo con la comunidad estudiantil, y reafirmó el compromiso del Instituto de que en los espacios educativos prevalezca la formación académica y profesional.