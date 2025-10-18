Logra FGE desenganche de Isidro M., víctima de secuestro virtual, en Opopeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró el desenganche y localización con bien de Isidro M., víctima de secuestro virtual perpetrado en la localidad de Opopeo, municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con la denuncia presentada, el pasado viernes Isidro M., de 35 años, salió de su domicilio tras recibir llamadas telefónicas provenientes de números desconocidos, sin informar su destino. Al no tener noticias de él y temer por su integridad, sus familiares acudieron ante la Fiscalía Regional de Morelia para solicitar apoyo.

Derivado de la denuncia, personal especializado inició de inmediato las investigaciones, logrando establecer que se trataba de un secuestro virtual. Con esta información, se implementó un operativo de búsqueda y localización, que permitió ubicar al afectado en la colonia Revolución del municipio de Pátzcuaro, sano y salvo.

Tras ser asegurado, Isidro M. fue trasladado ante el agente del Ministerio Público para recibir atención integral y concluir las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado recuerda que estos hechos pueden denunciarse ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), ubicada en Periférico Independencia #5000, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia , o comunicarse al teléfono 443 322 36 00, extensión 2234 , así como en la Fiscalía Regional más cercana.

BCT