Lofoscopía área clave en investigaciones de la FGE Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) refuerza sus investigaciones penales mediante la lofoscopía, un área clave para identificar a víctimas y sospechosos a través del análisis de huellas dactilares. Esta técnica es fundamental para el esclarecimiento de delitos, reconoció Tzitziqui Violeta Raya González, encargada del área de Lofoscopía de la FGE.

“El material lofoscópico que recolectamos los criminalistas es para dar identidad a quien plasmó esas huellas en una escena donde se presume hubo un delito. Las crestas, que se encuentran en los dedos, la palma de la mano y la planta del pie, son únicas en cada persona. Incluso en gemelos idénticos, aunque las huellas parezcan similares, al analizarlas a detalle, en un tercer nivel, se observa que no son idénticas”,