Localizan sin vida a Agustín Solorio, delegado del PT en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde de miércoles se confirmó el hallazgo sin vida de Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de diciembre en Morelia.

La diputada local Sandra Garibay dio a conocer la noticia durante sesión en el Congreso del Estado. En su honor, las y los legisladores guardaron un minuto de silencio.

Horas más tarde, el Partido del Trabajo en Michoacán emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su compañero y exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos.