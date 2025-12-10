Localizan sin vida a Agustín Solorio, delegado del PT en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta tarde de miércoles se confirmó el hallazgo sin vida de Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital del Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 5 de diciembre en Morelia.
La diputada local Sandra Garibay dio a conocer la noticia durante sesión en el Congreso del Estado. En su honor, las y los legisladores guardaron un minuto de silencio.
Horas más tarde, el Partido del Trabajo en Michoacán emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentó profundamente el fallecimiento de su compañero y exigió a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos.
“Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social. Exigimos que se garantice justicia plena en favor de quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida. Descansa en paz, compañero Agustín”, expresó el PT estatal.
Hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento. La Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha emitido un posicionamiento público al respecto, sin embargo, trasciende que habría sido localizado en el estado vecino de Guanajuato.
