Localizan con vida al exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó este jueves que fue localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

A través de redes sociales, la institución confirmó la información. El exfuncionario fue visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, Michoacán, alrededor de las 2:00 horas del 2 de noviembre, cuando personas armadas lo habrían privado de su libertad.

En la cédula de búsqueda emitida por la Fiscalía se detallaba que Alejandro Correa, de 41 años de edad, contaba con diversos tatuajes y señas particulares, lo que permitió su identificación tras ser localizado.