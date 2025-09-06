Localizan con vida a Marian Izaguirre, influencer desaparecida en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche fue localizada en Morelia Flor Marian I., joven reportada como desaparecida desde el pasado 1 de septiembre en el municipio de Uruapan.
De acuerdo con información preliminar difundida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la joven fue canalizada a un nosocomio para recibir atención médica.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos en torno a su desaparición y localización.
Es de recordar que la joven fue vista por última vez la tarde del 1 de septiembre al abordar un vehículo Kia Río color rojo. En ese momento vestía un pantalón de mezclilla claro, blusa negra, chamarra y botas color beige, además de portar aretes largos en forma de corazón color plata.
