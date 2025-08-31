Localizan a una niña y un adolescente, privados de la libertad en Tuzantla: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de una serie de diligencias de investigación implementadas por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la localización de una niña y un joven, previamente reportados como desaparecidos.

Las víctimas de 17 y 4 años aparentemente habrían sido privados de su libertad, hecho que derivó en una denuncia ciudadana por lo que se activó un operativo de búsqueda para dar rápidamente con su paradero.