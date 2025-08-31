Localizan a una niña y un adolescente, privados de la libertad en Tuzantla: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de una serie de diligencias de investigación implementadas por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró la localización de una niña y un joven, previamente reportados como desaparecidos.
Las víctimas de 17 y 4 años aparentemente habrían sido privados de su libertad, hecho que derivó en una denuncia ciudadana por lo que se activó un operativo de búsqueda para dar rápidamente con su paradero.
Tras las tareas operativas, los agraviados fueron localizados sanos y salvos en la comunidad de Las Juntas, perteneciente al municipio de Tuzantla; de inmediato se les resguardo para brindarles la atención médica y asesoría psicológica.
BCT